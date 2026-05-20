Для достижения климатических целей необходим фундаментальный сдвиг в жилищном секторе - Urban Transitions Mission

БАКУ /Trend/ - Для достижения климатических целей необходим фундаментальный сдвиг в жилищном секторе.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор по инновациям миссии Urban Transitions Mission Джорджия Рамбелли в ходе сессии на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата" в рамках WUF13.

"Жилищный сектор и искусственно созданная среда находятся в самом центре как городского климатического вызова, так и глобальной повестки развития. Для достижения наших климатических целей в этом секторе необходим фундаментальный сдвиг. Только сектор зданий и строительства отвечает примерно за 37% глобальных выбросов CO2 и составляет 28% мирового энергопотребления", — сказала она.

По словам Рамбелли, именно этот сектор обеспечивает почти 50% мировой добычи материалов, представляя собой крупнейший материальный след среди всех отраслей на планеты.

"Города очень хорошо осознают этот вызов и его возможное влияние на сообщества. И они очень остро чувствуют ответственность за формирование своего устойчивого будущего, учитывая также потенциал декарбонизации и повышения устойчивости нашей искусственно созданной среды", — отметила она.

Рамбелли подчеркнула, что 14 тысяч сообществ по всему миру уже присоединились к Global Covenant of Mayors for Climate and Energy и взяли на себя обязательства по сокращению выбросов и внедрению амбициозных стратегий климатической адаптации.

"Во всех этих планах искусственно созданная среда и жилищные меры занимают крайне важное и ключевое место. Всё большее число городов по всему миру также идут ещё дальше в своих обязательствах, устанавливая цели по достижению нулевого уровня выбросов в долгосрочной перспективе", — сказала она.

Она добавила, что 145 городов из 52 стран мира присоединились к Urban Transitions Mission и участвуют в мобилизации лиц, принимающих решения на всех уровнях власти, для приоритизации системных мер по реализации городских трансформации.

"Объединяя усилия, содействуя техническим, финансовым и нормативным решениям и подходам на каждом этапе климатических действий, они стремятся не только решать наиболее срочные и комплексные потребности, но и формировать устойчивое будущее наших сообществ", — подчеркнула Рамбелли.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.