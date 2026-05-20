Разрешен въезд и выезд граждан Азербайджана в Грузию железнодорожным транспортом

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 25 мая 2026 года разрешается въезд и выезд железнодорожным транспортом между Республикой Азербайджан и Грузией гражданам Республики Азербайджан, а также гражданам всех иностранных государств, имеющим право безвизового въезда в Азербайджан.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство иностранных дел, Государственный таможенный комитет, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба и Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» должны решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с требованиями законодательства.

Отметим, что согласно Совместному коммюнике, подписанному между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Баку — Тбилиси — Баку.

По предварительной договоренности, достигнутой между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога», поезда по маршруту Баку — Тбилиси — Баку будут отправляться ежедневно из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24.