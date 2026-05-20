Молодежь должна участвовать в создании городов, отражающих местную идентичность - представительница Руанды

БАКУ /Trend/ - Молодежь должна играть ключевую роль в формировании городов, отражающих культурную идентичность и реальные потребности местных сообществ.

Как сообщает Trend, об этом заявила представитель African Youth Leadership Forum из Руанды Умухоза Натете Верите в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Многие наши города были построены на основе моделей, заложенных колониальными державами, и эти модели не отражают нашу культуру, ценности и образ жизни", - сказала она.

По словам Верите, деколонизация урбанизации означает возвращение собственной идентичности в городское пространство.

"Мы должны строить города, которые отражают то, кем мы являемся и как хотим жить", - отметила она.

Она подчеркнула, что именно молодежь должна стать движущей силой этих изменений, поскольку молодые люди составляют большинство населения стран Глобального Юга.

Говоря о подходах к развитию городов, представительница Руанды акцентировала внимание на необходимости перехода к модели "снизу вверх", основанной на участии местных сообществ.

"Очень часто решения принимаются сверху без консультаций с населением. Подход "снизу вверх" дает людям и молодежи возможность самим участвовать в создании городов, в которых они хотят жить", - заявила Верите.

В качестве примера она привела руандийскую инициативу Umuganda, в рамках которой жители совместно участвуют в благоустройстве территорий, строительстве жилья для уязвимых групп населения и обсуждении проблем местных сообществ.

"Это пример того, как решения рождаются внутри сообщества, а не навязываются извне", - подчеркнула она.

По словам Верите, молодежь должна активно использовать инновации, креативность и профессиональные навыки для создания устойчивых и инклюзивных городов.

"Мы должны продвигать подход, при котором голос молодежи будет услышан, а города действительно станут нашими", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.