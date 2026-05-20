Казахстан запустил электронные транспортные разрешения с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном

АСТАНА/Trend/ - Казахстан внедрил электронную систему транспортных разрешений с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном, продолжая цифровизацию транспортного сектора страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, нововведение направлено на упрощение процедур международных перевозок и снижение административных барьеров за счет замены традиционных бумажных разрешений полностью цифровыми.

Разрешения теперь оформляются и используются через интегрированные информационные системы участвующих стран.

Транспортные компании могут получить услугу через официальный портал elicense.kz. Для оформления электронного разрешения транспортное средство должно быть зарегистрировано в Казахстане и допущено к международным перевозкам.

Казахстан последовательно расширяет цифровое взаимодействие в транспортной сфере. Ранее были реализованы проекты по оцифровке разрешений с Китаем и Узбекистаном.