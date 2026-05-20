GSMA M360 Eurasia 2026 объединяет лидеров телекоммуникационной отрасли Евразии в Самарканде для продвижения цифровой повестки региона

Представители отрасли и государственных структур собрались в Узбекистане для обсуждения вызовов и возможностей, которые определят цифровое будущее Евразии объемом более 300 миллиардов долларов

20 мая 2026 года, Самарканд — Сегодня в Самарканде открылся форум M360 Eurasia 2026, объединивший представителей государственных органов, лидеров отрасли и технологических новаторов для обсуждения будущего цифровой связности Евразии, а также политик и технологий, необходимых для раскрытия полного цифрового потенциала региона. Согласно новым данным отчета Mobile Economy Eurasia 2026, опубликованного сегодня, мобильная экосистема обеспечила экономический вклад в размере 270 миллиардов долларов США в экономику региона в 2025 году, что эквивалентно 8,1% ВВП, и, как ожидается, превысит отметку в 300 миллиардов долларов к 2030 году.

В ходе пленарного открытия директор по регуляторным вопросам GSMA Джон Густи рассказал о ключевых решениях, формирующих цифровое будущее Евразии, подчеркнув роль мобильной связи, 5G, государственных сервисов, готовых к интеграции ИИ, а также устойчивой цифровой инфраструктуры. Он отметил важность долгосрочных инвестиций, сбалансированного регулирования и тесного взаимодействия между государством и отраслью.

Джон Густи, директор по регуляторным вопросам GSMA, заявил:

«Мобильная индустрия остается одним из ключевых драйверов экономического роста Евразии, уже сегодня обеспечивая вклад в региональную экономику на уровне около 270 миллиардов долларов США с перспективой достижения 300 миллиардов долларов к 2030 году. Проведение M360 Eurasia в Самарканде отражает масштаб цифровых изменений, происходящих в Узбекистане. Мы видим, как развитие мобильной связи и цифровых сервисов помогает модернизировать экономику, государственные услуги и создавать новые возможности для людей и бизнеса по всему региону»

Mobile Economy Eurasia 2026

Представленный сегодня отчет Mobile Economy Eurasia 2026 отражает масштаб вклада мобильной индустрии в экономику Евразии, а также определяет ключевые приоритеты следующего этапа цифрового развития региона.

Основные выводы отчета:

• В 2025 году мобильные технологии и сервисы обеспечили экономический вклад в размере 270 миллиардов долларов США, что эквивалентно 8,1% ВВП Евразии. К 2030 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 300 миллиардов долларов США или 8,4% ВВП.

• Несмотря на продолжающееся расширение покрытия мобильного интернета, в регионе сохраняется разрыв в уровне использования мобильного интернета на уровне 29% — почти в десять раз выше, чем разрыв покрытия, составляющий 3%. Основными барьерами остаются доступность услуг, уровень цифровых навыков и доверие пользователей.

• К 2030 году почти 30% всех мобильных подключений в Евразии будут работать на базе 5G. При этом Узбекистан, согласно прогнозам, превысит среднерегиональный показатель: более 40% всех подключений в стране будут приходиться на сети 5G.

• В 2025 году мобильная экосистема обеспечила занятость примерно для 750 тысяч человек по всему региону.

• Ожидается, что к 2030 году вклад мобильной отрасли будет расти со среднегодовым темпом 2,4%, опережая общий рост ВВП региона, прогнозируемый на уровне 1,7%.

Pitch Day: Uzbekistan

В рамках M360 Eurasia также проходит Pitch Day: Uzbekistan — совместная инициатива IT Park Uzbekistan, International Telecommunication Union, IT Ventures и GSMA, предоставляющая наиболее перспективным технологическим стартапам Узбекистана возможность представить свои разработки международному инвестиционному сообществу.

Команда-победитель получит приз в размере 10 000 долларов США, а также отдельное выставочное пространство 4YFN на MWC27 Barcelona. Победители будут объявлены в официальных социальных сетях мероприятия.

Региональный хакатон Green and Digital Solutions

M360 Eurasia также принимает полуфинал регионального хакатона Green and Digital Solutions, который пройдет в Самарканде 21 мая. Хакатон объединит молодых инноваторов со всей Центральной Азии с целью поиска решений на стыке цифровых технологий и устойчивого развития в условиях усиливающихся климатических вызовов в регионе.

Организаторами хакатона выступают Кыргызский государственный технический университет в партнерстве с International Telecommunication Union и GIZ PROGRESS.

M360 Eurasia проходит в Hilton Samarkand Regency и второй год подряд организуется в партнерстве между GSMA, Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан, Beeline Uzbekistan и VEON при поддержке International Telecommunication Union и Регионального содружества в области связи.

