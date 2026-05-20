UN-Habitat представил стратегии устойчивого развития горных населенных пунктов

БАКУ/ Trend/ - Разработка оптимальных решений для устойчивого развития городов и населенных пунктов, расположенных в горных районах, является одним из важных направлений деятельности Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Как сообщает Trend, об этом в своем обращении к участникам мероприятия на тему «Устойчивое развитие горных населенных пунктов», проходящего в рамках WUF13, заявил региональный директор UN-Habitat по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али.

Он подчеркнул, что специальная целевая программа под названием "Мой регион для городов, расположенных в горных районах" посвящена проблемам горных населенных пунктов.

"Эта инициатива представляет градостроительные стратегии для управления уязвимыми горными экосистемами и предусматривает обеспечение баланса между ростом населения и устойчивостью к изменениям климата, сохранением биоразнообразия и снижением риска природных катастроф.

Программа рассматривает специфические аспекты обеспечения жизнедеятельности в высокогорных и горных регионах, особенно с точки зрения устойчивости к климатическим изменениям и стихийным бедствиям. Это чрезвычайно актуальный вопрос, учитывая высокую уязвимость горных населенных пунктов в условиях природных катаклизмов и экстремальных температурных режимов».

Эрфан Али добавил, что UN-Habitat продвигает методы градостроительства, учитывающие культурные особенности, климатические условия, необходимость сохранения биоразнообразия и защиты горных ландшафтов. Эти методы направлены на компактное и взаимосвязанное городское планирование с целью предотвращения чрезмерного расширения городов.

"Ключевыми приоритетами являются обеспечение жизнеспособности, безопасности, эффективности и инклюзивности горных населенных пунктов.

UN-Habitat активно сотрудничает в этой сфере с представительствами стран СНГ, в частности с такими государствами, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан".

Региональный директор отметил крайнюю важность усилий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

"Особое место в этом направлении занимает разработка и принятие модельной концепции по устойчивому развитию горных территорий.

Мы намерены и впредь поддерживать соответствующие инициативы Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и еще больше активизировать совместную работу для достижения общих целей в области устойчивого развития".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.