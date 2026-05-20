Развитие городод должно основываться на принципе сосуществования с природой - представитель Германии

БАКУ/Trend/ - Развитие городов должно основываться на принципе сосуществования с природой.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель директората по строительству и инфраструктуре города Дортмунда Арнульф Рыбицки на сессии "Создание городов, благоприятных для природы: жилье, устойчивость и устойчивое городское будущее", проходящей в рамках Всемирного форума городов в Баку.

По его словам, в Дортмунде значительная часть городской территории (более 60%) занята "зелёными" зонами, включая поля, леса, деревья и парки.

Он отметил, что в рамках анализа спутниковых данных, охватившего более 155 городских регионов мира, Дортмунд был признан четвёртым по уровню озеленённости среди исследованных городов.

Рыбицки подчеркнул, что в городе планируется и далее развивать "зелёную" инфраструктуру, интегрируя её во все градостроительные проекты.

В качестве примера он привел проект Phoenix See на юге Дортмунда - преобразование бывшей промышленной территории сталелитейного завода в озеро с зелёными зонами и жилой застройкой.

Он также отметил, что приоритетом города является не расширение застройки на природные территории, а реновация и перепрофилирование бывших промышленных зон под новые городские пространства.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.