В ходе учений «EFES-2026» состоялся ночной этап «Дня высокопоставленного наблюдателя» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым понаблюдала за ночным этапом «Дня высокопоставленного наблюдателя» в ходе многонациональных совместных учений «EFES-2026», проходящих в военном лагере Оздере, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала гости ознакомились с образцами вооружения и военной техники, представленными на выставке оборонной промышленности, организованной в рамках мероприятия.

Министр национальной обороны Турции, министры обороны Азербайджана, Грузии, Боснии и Герцеговины, а также другие высокопоставленные наблюдатели высоко оценили выполнение в ночное время различных задач, включая захват корабля условного противника, организацию береговой охраны, обеспечение воздушной разведки и огневой поддержки с использованием вертолётов, а также действия артиллерийских сил и других подразделений.

Отметим, что основной целью учений, в которых принимают участие военнослужащие из 50 стран, является совершенствование методов и навыков совместного применения вооружения и средств, состоящих на вооружении Сухопутных войск, Военно-морских и Военно-воздушных сил стран-участниц, в ходе широкомасштабных операций.

В рамках учений также предусмотрены усиление координации между военными контингентами, обеспечение эффективного использования систем Tactical Data Link (TDL), развитие возможностей кибербезопасности в ходе военных операций и формирование общего понимания кибербезопасности.