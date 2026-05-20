Азербайджан внедряет природоориентированные решения в городское развитие - замминистра

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан применяет природоориентированные решения в своей политике городского развития и считает их ключевым инструментом построения устойчивых и климатически устойчивых городов через баланс между ростом урбанизации и защитой природы.

Как сообщает Trend, об этом сказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Агакерим Самедзаде в ходе панельной сессии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора" проходящей в рамках WUF13.

Он отметил, что сегодня города находятся на передовой линии борьбы с изменением климата, а примерно 58% населения мира уже проживает в городских районах, которые все чаще подвергаются климатическим рискам, таким как волны жары, наводнения, нехватка воды и другие последствия.

По его словам, одновременно усиливается давление на природные экосистемы, поэтому природоориентированные решения должны быть неотъемлемой частью политики жилищного строительства и городского развития и применяться на всех этапах планирования — от генерального плана и зонирования до строительства и управления.

Самедзаде добавил, что Азербайджан уже применяет данный подход в своей политике жилищного и городского развития, отметив, что социально-экономическая стратегия 2022–2026 годов и ее продление до 2030 года определяет чистый, экологический и «зеленый» рост в качестве национальных приоритетов.

Он также сообщил, что Азербайджан развивает «зеленые» энергетические зоны, концепции «умных городов» и «умных сел», а также занимается восстановлением экосистем на освобожденных территориях, подчеркнув сотрудничество с Турцией и создание центра по озеленению, который будет поддерживать работы по восстановлению и озеленению в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.