На WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора"

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная дискуссия на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора".

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсудят возможности масштабирования климатически устойчивого жилья без усиления социального неравенства или вытеснения населения.

На панельной дискуссии будут рассмотрены вопросы устойчивого жилищного строительства, адаптации городов к климатическим изменениям, социальной справедливости, доступности жилья и предотвращения вынужденного переселения.

В рамках мероприятия выступят представители международных организаций, эксперты в области градостроительства, устойчивого развития и жилищной политики.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на развитие инклюзивных и устойчивых жилищных решений в условиях климатических вызовов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Новость обновляется