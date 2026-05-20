Между Азербайджаном и ЕБРР прошли обсуждения по развитию Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Состоялись обсуждения между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам развития Южного газового коридора.

Как сообщает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети «X».

«На встрече с управляющим директором Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Гарри Бойдом-Карпентером мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в рамках нашей энергетической повестки, интеграции новых мощностей возобновляемой энергии в сеть, региональных электроэнергетических связей и развития Южного газового коридора», — говорится в публикации.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения «Шах Дениз», расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодня Трансадриатический газопровод — европейский сегмент Южного газового коридора — поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.