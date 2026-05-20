Завершился четвертый день WUF13 в Баку (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку.

Как сообщает Trend, четвертый день форума, который считается одной из самых влиятельных мировых платформ в сфере градостроительства (зарегистрировано более 40 тысяч участников из 182 стран), запомнился рядом важных мероприятий и событий.

В рамках программы дня прошел тренинг на тему «Политика, документы и материальные ресурсы: укрепление потенциала для обеспечения готовности к кризисам и реагирования на них». В мероприятии приняли участие пять экспертов — представители местных органов власти, академических кругов, гуманитарных организаций и НПО, которые поделились практическими методами реагирования на кризисные ситуации.

Важным событием стало подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Кенией. Документ подписали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и министр земель, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Республики Кения Элис Вахоме.

В рамках WUF13 также состоялось мероприятие на тему «Трансформация неформальных поселений для обеспечения жильем».

Кроме того, в четвертый день форума:

Алматы представил проект «Vision Zero».

Состоялась международная панельная сессия «Возрождение и урбицид: устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества», где обсуждались масштабы разрушений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) учредили новую глобальную награду в области устойчивого городского развития — «Baku Urban Award».

Прошла конференция на тему «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов», посвященная рискам сейсмических угроз.

Отметим, что WUF13, который продлится до 22 мая, организована совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. Форум посвящен теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты» и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменений климата на города и современное городское управление.

Фото: Ариф Гулузаде