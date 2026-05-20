Необходимо включить биоразнообразие в качестве ключевой стратегии климатических действий - представитель Колумбии

БАКУ/Trend/- Необходимо включить биоразнообразие в качестве ключевой стратегии климатических действий.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол и постоянный представитель Колумбии при UN-Habitat и посол в Кении Педро Лоон Кортос Руис в ходе сессии на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата" в рамках WUF13.

Он отметил важность регионального подхода в вопросах развития и защиты бассейна Амазонки.

«Подход, ограниченный одной страной, не является ни удобным, ни достаточным», — сказал Педро Лоон Кортос Руис.

По его словам, Колумбия является второй страной мира по уровню биоразнообразия, однако одновременно остается крайне уязвимой к последствиям изменения климата.

Он подчеркнул, что особенно остро это проявляется в городских поселениях амазонского региона, где потенциал биоразнообразия сталкивается с экстремальными погодными явлениями и угрозой разрушения жилья и инфраструктуры.

Педро Лоон Кортос Руис отметил, что удаленность многих городских центров Амазонии создает дополнительные сложности в сфере управления отходами и доступа к базовым услугам, а изменение климата лишь усиливает эти проблемы.

По его словам, Колумбия выступает за включение биоразнообразия в число ключевых стратегий климатических действий. В этот процесс должны быть включены голоса, потребности и вклад коренных народов, местных сообществ.

"Городские поселения в амазонских городах являются идеальным местом, где все эти элементы сходятся вместе. Именно поэтому мы продвигаем концепцию «биоразнообразных сред обитания» как подход к городской, земельной и жилищной политике, основанный на защите водных источников, уважении к коренным народам и местным экосистемам, где сами сообщества выступают хранителями и управляющими всего процесса",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.