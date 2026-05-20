Узбекистан и ЕАБР рассмотрели новые инфраструктурные проекты

ТАШКЕНТ /Trend/ - 18 мая в Ташкенте заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались вопросы расширения инвестиционного взаимодействия и дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и ЕАБР.

Стороны рассмотрели текущее состояние партнерства и перспективы реализации совместных проектов, включая инициативы в сфере инфраструктуры. Особое внимание было уделено практическим вопросам деятельности Евразийского банка развития в Узбекистане.

Участники встречи отметили важность открытия представительства ЕАБР в Ташкенте, которое должно способствовать более активному участию банка в инвестиционных процессах и ускорению реализации совместных проектов.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе в рамках новых инвестиционных и инфраструктурных инициатив в Узбекистане.