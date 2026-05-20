В рамках SPECA подписан документ о создании Форума климатически «умных» городов

БАКУ/Trend/ - В рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) подписана Декларация о намерениях по созданию Форума климатически «умных» городов.

Как сообщает Trend, документ был подписан на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, заместителем мэра города Алматы Нурланом Абдрахимом. Этот шаг рассматривается как важный этап, официально закрепляющий присоединение Алматы к числу городов-учредителей форума.

Отмечается, что новая инициатива будет направлена на усиление адаптации городов к изменению климата, расширение сотрудничества в области энергоэффективности и развитие устойчивого городского планирования.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.