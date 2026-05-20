Алматы представил модель Vision Zero на WUF13

В рамках 13-го World Urban Forum в Баку состоялся региональный воркшоп MoveSafe+: Strengthening Sustainable Urban Mobility in Southeastern, Eastern Europe and Central Asia, организованный UN Habitat, UNEP и UNESCAP. В мероприятии приняли участие национальные делегации, представители городов и организации гражданского общества из стран-участниц. Среди городов, представленных на форуме, Алматы оказался единственным центральноазиатским городом, презентовавшим концепцию проекта по безопасности дорожного движения, разработанную фондами Vision Zero Community и «Горожаным» при международном партнерстве с UN Habitat.

Форум открыл широкую дискуссию об обмене знаниями между странами региона. Алматы, как крупнейший город Центральной Азии с населением свыше двух миллионов человек, предлагает воспроизводимую модель, непосредственно применимую к городскому контексту Азербайджана и других стран региона. Стремительная автомобилизация, смешанное использование улиц и разрыв между существующей инфраструктурой и реальными моделями мобильности - всё это общие вызовы для постсоветских городов, и методология, разработанная в Алматы, создавалась именно для работы в подобном контексте без необходимости крупных капиталовложений на начальном этапе. Бакинский форум позволил наладить прямые рабочие контакты между представителями городов, исследователями и организациями гражданского общества из стран-участниц, заложив основу для непрерывного обмена опытом в сфере политики безопасности дорожного движения, стандартов сбора данных и тактического урбанизма.

“Данные, которые мы собрали в Алматы, показывают, что безопасность дорожного движения не может быть решена только за счет правоприменения. Реальная проблема заключается в пространстве: улицами, которые были спроектированы исключительно как транзитные коридоры, одновременно пользуются дети, идущие в школу, верующие, покидающие мечеть, транспортные средства доставки и припаркованные автомобили. Наш пилотный проект продемонстрировал, что когда жители, городские власти и эксперты вместе выявляют эти конфликты и совместно разрабатывают решения, результат получается не только технически обоснованным - люди готовы его поддерживать и масштабировать”, — сказал Ерканат Заитов, руководитель фонда Vision Zero Community.

На бакинском воркшопе были представлены города Кишинёв, Крагуевац, Вуштри и Бишкек — все участники одной программы UN Habitat. Сессия была посвящена обобщению уроков пилотных городов, анализу данных и методологии, а также определению путей к национальным дорожным картам безопасности.

Презентация Алматы охватила полный цикл проекта: от статистической базы (в 2024 году в Казахстане зафиксировано более 31 500 дорожно-транспортных происшествий и 2 579 погибших, из которых на Алматы приходится свыше 6 700 инцидентов) через полевой анализ и воркшопы по совместному проектированию до трех пространственных сценариев, разработанных для микрорайона «Горный Гигант».

Подход Vision Zero, впервые сформулированный в Швеции в 1997 году, исходит из принципа, что гибель людей на дорогах не является неизбежной и что ответственность за безопасность лежит прежде всего на проектировщиках инфраструктуры, а не на отдельных участниках движения.

Проблемы смертности в ДТП общие для всех центральноазиатских стран. По оценкам ВОЗ, показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане составляет 17,2 на 100 000 населения, превышая как среднее значение по Азиатско-Тихоокеанскому региону (15,2), так и по Центральной и Западной Азии (13,1). Гибель пешеходов составляет 43 процента всех жертв дорожно-транспортных происшествий в стране. Это указывает на структурный дефицит пешеходной инфраструктуры, воспроизводящий условия, задокументированные в пилотных кварталах Алматы. Городская ткань Баку, как и Алматы, отражает десятилетия развития инфраструктуры, ориентированной на автомобильный поток, а разрыв между существующими рамочными документами по безопасности и измеримыми результатами сопоставим в обоих городах. Методология алматинского пилота — сочетание анализа открытых данных, участия жителей и малозатратных тактических вмешательств — разрабатывалась с прицелом на именно такой контекст, не требуя ни крупных капитальных бюджетов, ни институциональной перестройки как предварительного условия для действий.

Vision Zero Community основан в 2024 году при поддержке Sergek Group, казахстанской технологической компании, разрабатывающей решения для умных городов, в том числе обеспечивающей физическую инфраструктуру видеонаблюдения и аналитики города Алматы, как независимый общественный фонд, продвигающий системные подходы к безопасности дорожного движения. Работа фонда в Алматы представляет собой первый в Казахстане проект, объединяющий анализ городских данных, вовлечение жителей и тактический урбанизм в качестве интегрированных компонентов одного вмешательства. Результаты алматинского пилота планируется представить на международном мероприятии UN Habitat в 2027 году; они станут воспроизводимой методологией для других городов Казахстана и широкого центральноазиатского региона.

Департамент коммуникаций

Sergek Group

Akerke Tolegen

[email protected]