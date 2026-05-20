В Европе природа воспринимается как базовая городская инфраструктура - Local Governments for Sustainability

БАКУ/Trend/ - В Европе природа больше не рассматривается как дополнительный элемент городской среды, а воспринимается как базовая городская инфраструктура.

Как сообщает Trend, об этом заявил Региональный директор по Европе организации Local Governments for Sustainability (ICLEI) Мэттью Бах на сессии «Создание городов, благоприятных для природы: жилье, устойчивость и устойчивое городское будущее», проходящей в рамках Всемирного форума городов в Баку.

По словам Баха, в Европе сформирована комплексная нормативная база в сфере восстановления природы и биоразнообразия.

Он отметил, что после принятия Стратегии по биоразнообразию до 2030 года и вступления в силу Регламента о восстановлении природы страны ЕС начали разрабатывать национальные планы восстановления экосистем.

“Природа - это не “приятное дополнение” и не второстепенный вопрос. Это ключевая городская инфраструктура», - подчеркнул он.

Бах также отметил, что европейские города интегрируют природные решения в климатическое и пространственное планирование.

В качестве примеров он привел немецкий Мангейм, где действует межсекторальная команда Green Deal, а также болгарский Бургас, использующий планы городской природы для улучшения качества воздуха и устойчивой мобильности.

Представитель ICLEI подчеркнул, что одной из главных проблем остается финансирование природных проектов.

По его словам, для реализации таких инициатив необходимы смешанные финансовые механизмы, включая государственное софинансирование и кредитование международных банков.

Он также отметил, что финансирование возможно только при наличии качественно подготовленных проектов и интегрированного городского планирования.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.