Роль СМИ в вопросах жилья и соцразвития становится более значимой — представитель MEDİA

БАКУ /Trend/ - Сегодня медиа — это не просто платформа для передачи информации, а важный инструмент, формирующий общественное просвещение, стимулирующий участие граждан и создающий коммуникационный мост между государственными институтами и обществом.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор департамента международных отношений и работы с документами Агентства по развитию медиа (MEDİA) Расим Багиров на мероприятии «Медиа как движущая сила общественного дискурса по вопросам жилья и городской устойчивости» в рамках WUF13.

Р. Багиров отметил, что профессиональные и ответственные медиа вносят важный вклад в проведение более обоснованных и содержательных дискуссий по устойчивому городскому развитию, доступности жилья, экологической ответственности и социальной инклюзивности: «Точная, сбалансированная и основанная на фактах коммуникация позволяет гражданам лучше понимать процессы городской трансформации и принимать более активное участие в обсуждениях будущего городов».

Он подчеркнул, что медиа являются важнейшей платформой для диалога: «Конструктивная коммуникация между государственными структурами, гражданским обществом, местными общинами и другими заинтересованными сторонами — одно из главных условий для формирования устойчивой и инклюзивной городской среды. Инклюзивный диалог укрепляет общественное доверие и позволяет адаптировать процессы градостроительства к реальным потребностям общества».

Глава департамента добавил, что роль медиа становится еще более заметной именно в вопросах жилья и социального развития. Журналистика также играет ключевую роль в укреплении прозрачности и подотчетности в городском управлении. Объективное освещение градостроительных инициатив, инфраструктурных проектов, экологической политики и общественных услуг повышает институциональную ответственность и укрепляет доверие общества.

«При этом в современной информационной среде, наряду с этими возможностями, существуют и серьезные вызовы. Дезинформация, манипулятивные нарративы и стремительное распространение непроверенных данных могут нанести вред общественному доверию, ослабить социальное единство и затруднить принятие решений, особенно в периоды городской трансформации. По этой причине достоверная информация, медиаграмотность и профессиональные стандарты являются главными столпами устойчивых обществ. Когда граждане получают надежную информацию и обладают навыками критической оценки информационной среды, общества становятся сильнее и устойчивее», — сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.