При реконструкции городов необходимо сохранять их характер и идентичность — представитель Марокко

БАКУ /Trend/ - Культурное наследие — это ценность, и это обязательно должно учитываться как в культурных, так и в экономических проектах. В процессе реконструкции городов необходимо сохранять их собственное лицо, характер и идентичность.

Как сообщает Trend, об этом заявил государственный секретарь по вопросам жилищного строительства министерства национального территориального планирования, градостроительства, жилищного строительства и городской политики Королевства Марокко Адиб Бенбрахим на мероприятии «Переосмысление культурного наследия и инклюзивное обновление городов», организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, необходимо реализовывать проекты, которые увеличивают занятость населения и укрепляют социальное благополучие.

«Идентичность города и квартала должна быть сохранена в обязательном порядке. Если здание сносится и строится заново, этот процесс также должен быть тщательно спланирован, а историческая и социальная ценность — обязательно учтены. Иногда переселение людей из районов их проживания становится необходимым, однако это очень тяжелый и дорогостоящий процесс как с социальной, так и с экономической точек зрения. В рамках централизованных подходов к градостроительству было выдвинуто множество инициатив по этим вопросам. У нас также было реализовано 92 плановых проекта по восстановлению зданий. Городская регенерация — это не просто обновление города. Это восстановление старых кварталов, сохранение историчности города и адаптация к современным требованиям. При обновлении зданий их историческое значение и культурная ценность должны учитываться в обязательном порядке», - сказал государственный секретарь.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.