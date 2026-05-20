Халг Банк удостоен награды за сервис “Visa Direct to Account”

Халг Банк удостоен награды платежной системы Visa за впервые внедренный в Азербайджане сервис “Visa Direct to Account”.

Данный сервис, разработанный для обеспечения клиентам удобного доступа к банковским услугам, позволяет быстро и безопасно осуществлять переводы денежных средств напрямую на банковский счет получателя. Сервис обеспечивает оперативное зачисление средств на счет, создавая комфорт при осуществлении ежедневных финансовых операций. Кроме этого, сервис Visa Direct to Wallet обеспечивает возможность проведения платежей в валюте CNY на китайские платежные системы Alipay и WeChat Pay. Данная услуга предлагается физическим лицам.

Халг Банк продолжает предоставлять клиентам более современные и удобные банковские услуги посредством внедрения цифровых финансовых решений и современных платежных сервисов.