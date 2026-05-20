Существует чёткая связь между зданиями, промышленностью и климатом - представитель ЮНИДО

БАКУ/Trend/- Существует очень чёткая связь между зданиями, промышленностью и климатом.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела энергетических систем и промышленной декарбонизации Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO Риккардо Савильяно в ходе сессии на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата" в рамках WUF13.

"Самый потребляемый продукт человечеством — это, конечно же, вода. Мы используем воду для всего — для жизни, санитарии, производства. Второй по объёму потребления продукт человечества в расчёте на душу населения — это бетон. Таким образом, мы не можем отделить развитие наших обществ от использования бетона",- сказал он.

Савильяно отметил, что каждый месяц в мире строится город размером примерно с Нью-Йорк. И эта тенденция сохранится до 2050 года. 70% инфраструктуры, необходимой для размещения растущего городского населения ещё только предстоит построить.

"И речь идёт не только о жилье, но и об инфраструктуре для производства, для передвижения людей, для предоставления услуг, распределения воды, очистки воды и так далее. Вся эта инфраструктура так или иначе будет основана на использовании цемента, бетона и стали. Но главная проблема заключается в том, что если бы цементная промышленность была страной, она была бы третьим крупнейшим источником выбросов CO2. Это огромный вызов — как с промышленной точки зрения, так и, как уже было сказано ранее, с точки зрения развития. Поэтому в UNIDO вместе с другими партнёрами мы действительно рассматриваем этот вопрос. И существует очень чёткая связь между зданиями, промышленностью и климатом",- сказал он.

Савильяно отметил, что здания и жильё находятся на пересечении промышленности, социального развития и инфраструктуры. Поэтому декарбонизация этого взаимодействия становится необходимостью.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.