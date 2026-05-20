Ежегодный ущерб здоровью от выбросов PM2.5 достигает 8 трлн долларов – Сесилия Вака Джонс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Загрязнение воздуха — это не только проблема здравоохранения, но и глобальный вызов, влекущий за собой серьезные социальные и экономические последствия.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор инициативы «Дышащие города» (Breathe Cities Initiative) фонда «Clean Air Fund» Сесилия Вака Джонс в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой программы развития городов: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку.

Она отметила, что общины с низким уровнем дохода больше страдают от загрязнения воздуха. Основной причиной этого является их проживание вблизи крупных автомагистралей, промышленных зон, мест сжигания отходов или в некачественных жилищных условиях.

«Если мы посмотрим на карту качества воздуха в городе, то сможем увидеть наиболее уязвимые и подверженные риску районы. Именно в этих местах необходимо принимать меры, поскольку эти люди больше всего страдают от загрязнения воздуха», — отметила она.

Сесилия Вака Джонс подчеркнула, что, по данным Всемирного банка, только ежегодный экономический ущерб здоровью от выбросов PM2.5 составляет около 8 триллионов долларов США, что эквивалентно примерно 6 процентам мирового ВВП.

«Это не просто расходы на здравоохранение. Загрязнение воздуха приводит к снижению производительности труда, росту числа госпитализаций, пропускам занятий в школах и дополнительному бремени для семей. Профилактика в большинстве случаев обходится гораздо дешевле, чем лечение», — заявила она.

По ее словам, если города смогут снизить воздействие загрязненного воздуха на людей, они одновременно уменьшат нагрузку на системы здравоохранения и повысят качество жизни.

«Каждые предотвращенные приступ астмы, обращение в больницу, каждый ребенок, который дышит свободно, означают экономию для семей, городов и системы здравоохранения», — отметила исполнительный директор. Она добавила, что фактор чистого воздуха не противоречит экономическому развитию и может обеспечиваться параллельно с устойчивым ростом.

«Некоторые люди думают, что экологические меры замедляют экономический рост. Однако существует достаточно доказательств того, что более устойчивые города развиваются быстрее», — подчеркнула Сесилия Вака Джонс.

По мнению исполнительного директора, главный вопрос заключается в том, чтобы сделать качество воздуха измеримым и одним из основных пунктов политической повестки дня.

«Города должны задать себе вопрос: является ли качество воздуха приоритетом? Сегодня развивающиеся города показывают, что чистый воздух — это неотъемлемая часть более качественного развития», — сказала она.

Сесилия Вака Джонс отметила, что сбор данных о качестве воздуха помогает сделать невидимую проблему видимой.

"Данные позволяют выявить источники загрязнения воздуха, наиболее пострадавшие районы и уязвимые группы. А это помогает политикам принимать более правильные решения. Но одной информации недостаточно. Люди должны доверять этой информации и понимать ее", - добавила она.

Она заявила, что вовлечение общин и участие граждан также играют важную роль. Этот подход способствует изменению поведения людей и их активному участию в улучшении качества воздуха.

В ходе своего выступления Сесилия Вака Джонс также рассказала об успешном опыте, реализуемом в различных городах. В качестве примера она привела инициативу «SUMA», реализуемую в столице Колумбии, Боготе.

«Эта программа применяется в самых уязвимых кварталах. В рамках проекта городское планирование, зеленая инфраструктура, жилищные условия и общественные пространства развиваются во взаимосвязи друг с другом, а качество воздуха измеряется до, во время и после вмешательства», — сообщила она.

По ее словам, такой подход улучшает не только качество воздуха, но и общий уровень жизни людей.

«Если в квартале больше деревьев, зеленой инфраструктуры, качественного жилья и общественных пространств, это положительно влияет как на качество воздуха, так и на качество жизни людей», — подчеркнула Сесилия Вака Джонс.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.