БАКУ/ Trend/ - Пластиковое загрязнение в мире может быть сокращено на 80 процентов к 2040 году при условии внедрения уже существующих технологий и перехода к экономике замкнутого цикла.

Как сообщает Trend, об этом заявила глава подразделения субнациональных климатических действий Программы ООН по окружающей среде Шэрон Гил в ходе сессии «Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и экономики замкнутого цикла», проходящей в рамках Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По ее словам, города одновременно являются крупнейшими источниками пластиковых отходов и ключевыми площадками для реализации решений в этой сфере.

Гил отметила, что ежедневно в океаны, реки и моря попадает объем пластика, эквивалентный примерно двум тысячам мусоровозов, а ежегодный объем пластиковых отходов, загрязняющих экосистемы, составляет от 19 до 23 миллионов тонн.

Она подчеркнула, что Программа ООН по окружающей среде активно работает над созданием глобальной базы данных и механизмов мониторинга пластикового загрязнения совместно с международными организациями, структурами ООН и экологическими партнерами.

По словам представителя организации, в рамках платформы Global Plastics Hub уже объединены сотни организаций, а сама программа помогает странам разрабатывать национальные стратегии, проводить инвентаризацию источников пластикового загрязнения и внедрять меры по развитию экономики замкнутого цикла.

Гил сообщила, что Программа ООН по окружающей среде уже сотрудничает с 18 странами по вопросам укрепления потенциала в сфере выявления источников пластикового производства и подготовки национальных планов действий.

Она также отметила, что переход к экономике замкнутого цикла способен не только снизить уровень загрязнения, но и создать около 700 тысяч новых рабочих мест, преимущественно в странах с низким уровнем дохода.

«В отличие от многих других глобальных проблем, решения в этой сфере уже существуют. Необходимые технологии и альтернативы доступны уже сегодня, и сейчас важно перейти к практическим действиям», — подчеркнула Шэрон Гил.

По ее словам, одним из ключевых направлений остается работа над глобальным международным соглашением по борьбе с пластиковым загрязнением, в рамках которого города должны получить более широкие возможности для реализации экологической политики на местном уровне.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.