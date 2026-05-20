Устойчивый город — это не только прочные здания - Хасан Сувер

БАКУ /Trend/ - Устойчивый город — это не только прочные здания. В центре градостроительной политики стоят не только рост и развитие, но и безопасность, устойчивость, снижение рисков и готовность к катастрофам.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Хасан Сувер на конференции «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.

Он отметил, что Турция в силу своего географического расположения является страной, сталкивающейся со множеством рисков природных катастроф, в первую очередь землетрясений.

«Устойчивый город — это город, который способен выстоять перед лицом кризисов благодаря своей инфраструктуре, транспортной системе, зеленым зонам, социальным объектам, экономической жизни и общественной солидарности. Наш главный принцип в контексте риска землетрясений — это также снижение рисков. Данный подход основан на безопасном строительстве, правильном выборе почвы, грамотном городском планировании и устойчивой инфраструктурной политике», - сказал Х. Сувер.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.