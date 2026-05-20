Объем производимой "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет достаточен и для экспорта - Вахид Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Объем производимой "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет достаточен и для экспорта.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев в ходе мероприятия на тему "Городская цепочка создания стоимости на практике: реализация проектов "умных" и устойчивых городов в Азербайджане", прошедшего в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Политика восстановления и реконструкции, проводимая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, направлена не только на создание физической инфраструктуры, но и на обеспечение устойчивого экономического развития и стабильного заселения", - сказал он.

Было отмечено, что в целях поддержки устойчивого заселения и повышения экономической активности на освобожденных от оккпуации территориях применяются специальные механизмы экономического стимулирования инвесторов и предпринимателей.

"Для облегчения деятельности инвесторов предоставляются налоговые и таможенные льготы. В то же время созданы механизмы льготного финансирования для более рационального и эффективного осуществления инвестиций. Для местных и иностранных инвесторов применяются упрощенные условия", - подчеркнул он.

В. Гаджиев отметил, что расположенный вблизи реки Араз промышленный парк "Экономическая зона Долины Араз" является одним из главных инвестиционных центров региона.

"В настоящее время здесь ведут деятельность 19 компаний-резидентов и 3 нерезидента — субъекта бизнеса", - сообщил он.

По его словам, Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы официально объявлены "Зоной "зеленой" энергии", и на этих территориях внедряются все возможные решения в соответствующей области.

"Регион широко использует водные ресурсы для производства чистой энергии. Только в Зангиланском районе функционируют четыре гидроэлектростанции, мощность каждой из которых составляет 50 мегаватт", - сказал В. Гаджиев.

Он отметил, что потенциал солнечной энергии региона выше по сравнению с другими территориями Азербайджана.

"Крыши жилых домов и общественных зданий оснащаются солнечными панелями. Высокий потенциал солнечной энергии региона привлек внимание и крупных международных энергетических компаний", — подчеркнул спецпредставитель.

В. Гаджиев сообщил, что компания bp инвестирует в солнечную электростанцию мощностью 240 мегаватт в Джебраиле.

"Кроме того, еще две иностранные компании вкладывают средства в энергетические проекты общей мощностью 150 мегаватт", - добавил он.

По его словам, альтернативные источники энергии интегрируются в общую энергосеть.

"Этой энергии будет полностью достаточно не только для обеспечения местной промышленности в Карабахе, но и для экспорта в будущем", - заявил В. Гаджиев.

Он подчеркнул, что постконфликтная модель восстановления Азербайджана не ограничивается только физической реконструкцией.

"Цель заключается в создании общин, где люди смогут жить полностью независимо и устойчиво", - сказал он.

По словам В. Гаджиева, эта стратегия построена на четырех основных направлениях в соответствии с глобальными Целями устойчивого развития: умное планирование, "зеленая" энергия, цифровые решения и экономическое развитие.

"Посредством умного планирования и цифровых решений создаются взаимосвязанные современные города и села. Главная цель — обеспечить проживание людей, возвращающихся на родные земли, в безопасной, комфортной и экономически устойчивой среде", — отметил он.

Он добавил, что данный опыт Азербайджана может быть оценен как практический вклад в глобальные дискуссии по постконфликтному восстановлению и климатически устойчивому региональному развитию.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.