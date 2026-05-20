Молодежь Бонайре заявила о неравенстве и проблемах участия в управлении островом

БАКУ /Trend/ - Молодежь Бонайре сталкивается с проблемами неравенства, роста стоимости жизни и ограниченного участия в принятии решений, касающихся будущего острова.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель молодежи Бонайре Финис Кристан Тайи Юджин в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Для нас это не абстрактная политическая дискуссия. Это наше будущее и наша реальность", - сказал он.

По словам Юджина, после перехода Бонайре под управление Нидерландов в 2010 году жители острова столкнулись с рядом социальных и экономических проблем.

Он отметил, что Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) ранее указывал на существующие различия между европейской частью Нидерландов и карибскими территориями королевства.

"Существуют серьезные различия в сфере жилья, уровня бедности, здравоохранения, социальной защиты и стоимости жизни", - подчеркнул он.

Юджин заявил, что жилищный кризис особенно остро затрагивает молодежь острова.

"Земля, которая формирует нашу идентичность, постепенно становится для нас недоступной. Молодые люди вынуждены покидать свои дома в поисках возможностей в других странах", - отметил представитель Бонайре.

Он также раскритиковал подход к развитию острова, основанный преимущественно на внешних инвестициях и туристических проектах. "Развитие не должно ограничиваться строительством зданий. Оно должно создавать будущее для людей", - сказал Юджин.

По его словам, молодежь Бонайре часто оказывается исключенной из процессов принятия решений, касающихся развития собственной территории. "Молодежь называют будущим, но мы также являемся решением уже сегодня", - подчеркнул он.

Юджин также обратил внимание на климатические риски, с которыми сталкиваются малые островные территории. "Мы не хотим унаследовать лишь воду. Мы хотим сохранить землю, на которой смогут жить наши дети и будущие поколения. Мы требуем доступного жилья, равных образовательных возможностей, защиты прав на землю и реального участия молодежи в принятии решений", - добавил Юджин.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.