Вырос объем производства в промышленных зонах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года в промышленных зонах, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, объем производства увеличился на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Так, резидентами промышленных зон, находящихся в управлении Агентства, в первом квартале текущего года произведено продукции на сумму 883 миллиона манатов.

"В промышленных зонах создана благоприятная бизнес- и инвестиционная среда для резидентов. Резиденты промышленных парков пользуются рядом важных налоговых льгот. А именно, они освобождаются от налогов на имущество, землю и прибыль, а также на импортируемые в производственных целях технику, технологическое оборудование и установки сроком на 10 лет применяются освобождения от НДС и таможенных пошлин. Это создает дополнительные возможности для оптимизации инвестиционных затрат и расширения производства", — отмечается в сообщении.