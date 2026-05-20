В рамках WUF13 состоялось мероприятие, посвященное обсуждениям проектов "умных" и устойчивых городов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку прошло мероприятие на тему "Городская цепочка создания стоимости на практике: реализация проектов умных и устойчивых городов в Азербайджане".

Как сообщает Trend, в рамках панели обсуждались реализация проектов умных и устойчивых городов в Азербайджане, формирование городской цепочки создания стоимости, инновационные подходы и инвестиционные возможности.

На мероприятии выступили председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд и исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Как сказал специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, "умные села" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся на основе принципов устойчивого заселения.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает свою деятельность в направлении устойчивого развития и долгосрочного восстановления.

В. Гаджиев подчеркнул, что сразу после освобождения территорий от оккупации в 2020 году в Карабахе и Восточном Зангезуре начались масштабные восстановительно-реконструкционные работы.

"Одной из первых реализованных инициатив стала Программа Великого возвращения, охватывающая 2022–2026 годы. Эта программа включает в себя многочисленные меры и цели, направленные на обеспечение устойчивого возвращения бывших вынужденных переселенцев", - сообщил он.

По его словам, в рамках программы ключевыми приоритетами являются строительство жилых домов, развитие территорий, прокладка автомобильных и железных дорог, создание другой необходимой инфраструктуры, а также формирование инвестиционных возможностей в регионе.

А председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд подчеркнул, что развитие городов оценивается не по стратегиям, а по их практической реализации, и для успеха важны четкое видение и системный подход.

Он сообщил, что после перехода Управления «Ичеришехер» на новый этап реформ была разработана трехлетняя стратегия трансформации под названием «Умный заповедник».

"Стратегия объединяет в единую систему управление сохранением исторического наследия, цифровую трансформацию, модернизацию инфраструктуры, развитие туризма, государственные услуги, устойчивость и ориентированное на сообщество управление", — отметил он.

По его словам, речь идет не только о концептуальном подходе.

"От крупных инфраструктурных проектов до реставрации фасадов, от управления мобильностью до модернизации музеев, от госуслуг до цифровых систем — реализуется широкий портфель взаимосвязанных проектов на основе более системной и проектно-ориентированной модели управления", — заявил он.

Р.Махмуд подчеркнул, что Ичеришехер - это не только историческое место, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и живое городское пространство с жителями, бизнесом, туристами и полноценными процессами городского управления.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил, что в сентябре планируется проведение II Азербайджанского международного инвестфорума.

"Развитие «умных» и устойчивых городов в Азербайджане — это не только создание более качественной жизненной среды, но и формирование новых возможностей для инвестиций, торговли, инноваций и региональных связей", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он отметил, что AZPROMO действует при Министерстве экономики и его основная цель заключается в привлечении прямых иностранных инвестиций в страну, а также в оказании поддержки местным экспортерам для выхода на зарубежные рынки.

«Нашим главным приоритетом является поощрение ненефтяного и негазового экспорта. В этом направлении мы реализовали ряд механизмов поддержки под брендом "Made in Azerbaijan"», — подчеркнул он.

Ю. Абдуллаев сказал, что с текущего года планируется внедрение новых механизмов поддержки:

"Одним из основных механизмов является логистическая субсидия. Мы планируем поддерживать экспортеров при отправке продукции за рубеж, покрывая до 75 процентов их логистических расходов".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.