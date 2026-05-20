"В войне звука и изображения" - дискуссия в СК Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась дискуссия на тему "Музыка в кино" под красноречивым названием "В войне звука и изображения". Гостями мероприятия стали композиторы Фирудин Аллахверди, Азер Гаджиаскерли (член правления СКА) и Нигяр Сулейманова, которые обсудили тему музыки в кино с разных аспектов, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В обсуждении также приняли участие режиссёры Матлаб Мухтаров, Мир Багир, Лейлаханым Ганбарли, Али Уджал, композиторы Тахир Ибишов, Вюгар Мамедзаде, Роя Гусейнова, члены правления СКА Надир Бадалов, исполнительный секретарь Али Иса Джаббаров и кинокритик Айгюн Асланлы.

Дискуссия сосредоточилась на современной киномузыке: участники обсудили, как изменились требования к композиторам и какую роль музыкальное оформление играет в современных фильмах. Среди основных проблемных тем современного кино были обозначены нехватка оригинальных и интересных музыкальных решений, иллюстративный характер звукового сопровождения, а также тенденция к доминированию музыки над визуальным рядом. Живой интерес вызвала и вечная дилемма - на каком этапе композитор должен включаться в процесс - со сценарного этапа или работать уже с готовым материалом. Кроме того, участники обсудили актуальные проблемы подготовки кадров в сфере киномузыки, затронув и ряд других тем, связанных с важностью звуковой составляющей кино.

Собственно, музыка заявляла о своих правах на экране с первых же дней существования новой индустрии. История экранного звука началась на рубеже XIX–XX веков, когда визуальный язык кинематографа еще только формировался. Интересно, что музыка сопровождала фильмы, когда еще человеческая речь не звучала с экранов. Чтобы маскировать шум техники и усилить эмоциональное воздействие на зрителя появились пианисты-импровизаторы, работавшие в киносалонах.

Со временем музыка отошла от функции сопровождения действий на экране и превратилась в мощнейший рычаг воздействия на подсознание зрителя, пройдя путь от примитивной иллюстрации кадра до полноценного соавторства. Удачная музыкальная линия, развиваясь и меняясь по ходу фильма, способна обнажить глубинные смыслы картины и порой заставить зрителя пережить сильнейший эмоциональный катарсис.

Блестящие образцы такого творческого подхода , когда музыка точно передаёт настроение картины и придаёт ей новые, порой даже не задуманные сценарием краски оставили азербайджанские композиторы: Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Тофик Гулиев, Эмин Сабитоглу, Джаваншир Гулиев и другие. Их музыкальное наследие давно стало национальным достоянием, и преодолев время шагнуло из одного столетия в другое, не утратив своей задушевности и проникновенности.

Каждое время ставит перед индустрией новые задачи. В эпоху современного кинематографа, где меняются сами принципы кинопроизводства и восприятия контента, к авторам киномузыки предъявляются принципиально иные требования. Подход к саундтрекам стал более экспериментальным и авторским. Композиторы отходят от классических песенных форм и, улавливая психологическую основу сценария и режиссёрского замысла, погружают зрителя в нужное настроение, задавая общую тональность фильма. И хотя прикладная музыка всегда привязана к драматургии текста, точный лейтмотив в различных аранжировках и сегодня продолжает оказывать на зрителя мощнейшее эстетическое воздействие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!