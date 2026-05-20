Турция намерена довести уровень переработки отходов до 70% к 2053 году - замминистра

БАКУ /Trend/ - Турция планирует увеличить уровень переработки отходов до 60 процентов к 2035 году и до 70 процентов к 2053 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Хасан Сувер на сессии «Замыкая цикл: продвижение управления отходами на пути к циркулярной экономике», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, неуправляемые отходы, особенно в уязвимых городских районах, создают не только экологические, но и серьезные климатические и социальные риски: «Неконтролируемое накопление отходов способствует росту выбросов метана, загрязнению воды и почвы, а также повышает риск наводнений и стихийных бедствий из-за засорения дренажных систем».

Замминистра отметил, что Турция рассматривает управление отходами не только как услугу по утилизации, но и как важный элемент климатической политики, общественного здравоохранения, социальной инклюзивности и устойчивого развития.

Он подчеркнул, что в основе государственной политики страны лежат принципы иерархии отходов и циркулярной экономики: «Основным приоритетом является предотвращение образования отходов, а также их раздельный сбор, повторное использование, переработка и возврат в экономику в рамках концепции «Ноль отходов»».

По словам замминистра, инициированный министерством в 2017 году проект «Ноль отходов» превратился в глобальное экологическое движение. В рамках проекта системы управления отходами внедрены в тысячах зданий и объектов.

Х. Сувер сообщил, что для популяризации подхода «Ноль отходов», устойчивых моделей производства и потребления, а также повышения экологической осведомленности Турция реализует совместные программы с различными учреждениями и организациями.

«Обучение по вопросам обращения с отходами прошли 28 миллионов человек. Уровень переработки отходов в Турции вырос с 13 процентов в 2017 году до 34,92 процента в 2023 году, 36,08 процента - в 2024 году и 37,53 процента - по состоянию на 2025 год. По данным министерства, с начала реализации проекта и до конца 2025 года в стране переработано около 90 миллионов тонн пригодных для вторичного использования отходов, включая бумагу, пластик, стекло, металл и органические отходы», - сказал он.

Х. Сувер добавил, что благодаря переработке отходов в экономику Турции возвращено 365 миллиардов турецких лир, сэкономлены значительные объемы электроэнергии, воды и нефти, а также сокращена потребность в полигонах для захоронения отходов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.