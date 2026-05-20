Предложено разработать типовую модель устойчивого развития горных населенных пунктов на примере ЦА и Кавказа

БАКУ /Trend/ - В последние десятилетия потребность человечества в обеспечении ежедневных нужд в воде, продовольствии, комфортных условиях проживания, экономических потребностей растет катастрофическими темпами. Это, в свою очередь, негативно влияет на природные ресурсы Земли и приводит к их истощению.

Как сообщает Trend, об этом сказал член комитета по предпринимательству, развитию конкуренции и промышленности Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Борий Алиханов в своем обращении к участникам мероприятия на тему «Устойчивое развитие горных населенных пунктов», прошедшего в рамках WUF13.

Он подчеркнул, что климат Центральной Азии, в том числе Узбекистана, с каждым годом становится все более засушливым и жарким. Увеличивается число сильных пыльных бурь и снежных метелей. В результате аномальных климатических изменений наибольшему давлению подвергаются горные экосистемы. Из-за чрезмерного выпаса скота в горных и предгорных районах происходит деградация почв, сокращаются площади лесов, что создает угрозу учащения оползней.

"Все эти факторы в совокупности приводят к сокращению биоразнообразия и ослаблению биомассы горных экосистем",. - сказал Б. Алиханов.

Он отметил, что будущее состояние горных населенных пунктов зависит от двух основных факторов - климатические изменения и хозяйственная деятельность человека: "В связи с этим возникла необходимость в разработке прогнозов использования природных ресурсов гор в краткосрочной и среднесрочной перспективе с учетом воздействия климата на окружающую среду".

Член комитета добавил, что в некоторых странах особенности развития горных населенных пунктов лишь частично учитываются в документах социально-экономической и правовой политики государства.

«Это, с одной стороны, создает проблемы при реализации данных документов в регионах, а с другой стороны, приводит к тому, что программы, разработанные преимущественно для равнинных территорий, не дают желаемого результата в горной местности. В целях комплексного решения проблем сохранения и эффективного использования природного потенциала горных экосистем, а также с учетом специфических и уникальных особенностей горных территорий, предлагается на примере Центральной Азии и Кавказа разработать типовую модель устойчивого развития горных населенных пунктов», - сказал Б. Алиханов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.