Страны ЦА должны извлекать доход из прироста стоимости земли – Всемирный банк

БАКУ /Trend/ - Страны Центральной Азии должны развивать механизмы получения дохода от прироста стоимости земли и недвижимости, возникающего в результате городского развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Всемирного банка по Узбекистану Мухаммед Надер в ходе панельной дискуссии "Два региона, одна повестка дня: уроки инклюзивного городского обновления», прошедшей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, финансирование городского развития остается одной из главных проблем для многих стран.

«Зачастую у нас есть хорошие планы, но мы не знаем, как их финансировать. Поэтому ведется поиск инновационных методов финансирования развития», – отметил он.

Мухаммед Надер сообщил, что частный сектор уже начинает играть более важную роль в процессе городского развития.

«У частного сектора есть свои интересы и повестка дня. Поэтому государство должно четко определить, в каких сферах может участвовать частный сектор, а в каких направлениях необходимо государственное вмешательство», – подчеркнул он.

Представитель Всемирного банка отметил, что опыт стран Латинской Америки может быть полезен для Центральной Азии.

«В Колумбии, Бразилии и других странах Латинской Америки применяются различные инструменты для получения дохода от прироста стоимости земли. Примерами этого являются права на воздушное пространство, сборы за добавленную стоимость и выплаты застройщиков», – заявил он.

По его словам, в Центральной Азии эти механизмы пока не получили широкого распространения.

«Государство и местные органы власти должны подумать о том, как они могут получать доход от прироста стоимости земли и недвижимости, возникающего в результате городского развития. Эти средства могут быть повторно направлены на развитие городов», – добавил Мухаммед Надер.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.