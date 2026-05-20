В рамках WUF13 проходит панельная дискуссия на тему борьбы с пластиковым загрязнением

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит панельная дискуссия на тему «Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и циркулярной экономики».

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсуждают вопросы сокращения пластикового загрязнения, развития устойчивых городов и продвижения принципов циркулярной экономики.

На панельной дискуссии рассматриваются вопросы экологической устойчивости, эффективного управления отходами, внедрения экологических инициатив и повышения качества городской среды.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Новость обновляется