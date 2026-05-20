Молодежь должна активнее участвовать в формировании устойчивых и инклюзивных городов - представительница Габона

БАКУ /Trend/ - Молодежь должна активнее участвовать в формировании устойчивых и инклюзивных городов, особенно в странах Глобального Юга, где последствия колониального наследия продолжают влиять на развитие урбанизации.

Как сообщает Trend, об этом заявила габонский исследователь в области политических наук и международных отношений Анжелика Дезире Мпига Ивала в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Мпига Ивалы, урбанизация в странах Африки и Глобального Юга сопровождается серьезными проблемами, связанными с последствиями колониальной системы.

"Рост городов в Африке происходит стремительно из-за сельской миграции, централизации и отсутствия возможностей в сельских районах", - отметила она.

Она подчеркнула, что многие города в бывших колониях изначально создавались в интересах элит, в то время как уязвимые слои населения оставались на периферии развития.

Мпига Ивала также предложила ряд мер по "деколонизации урбанизации" в странах Глобального Юга. Среди них - признание традиционного права на землю, массовая выдача земельных титулов, развитие инфраструктуры до заселения территорий, улучшение социальной мобильности и расширение доступа к финансированию.

Она подчеркнула важность строительства жилья с учетом местных социально-культурных и климатических особенностей.

Говоря о роли молодежи, представительница Габона отметила необходимость вовлечения молодежи в процессы принятия решений, которая должна участвовать в планировании, проектировании и управлении городами, а также получать профессиональную подготовку в сферах, связанных с урбанизацией и устойчивым развитием.

"Участие молодежи в устойчивом развитии городов невозможно без политического и финансового вовлечения молодых людей, инноваций и профессиональных знаний", - подчеркнула Мпига Ивала.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.