Для многих инвесторов экологические и социальные аспекты становятся всё более важными - Африканский банк развития

БАКУ/Trend/- Для многих инвесторов экологические и социальные аспекты становятся всё более важными.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший советник по городскому развитию и инфраструктуре

Африканского банка развития Оле Стубдруб в ходе сессии на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата" в рамках WUF13.

"Для нас, как для банка развития, это критично: мы хотим видеть реальный эффект, особенно для наиболее уязвимых групп населения. Если это можно продемонстрировать — это существенно повышает шансы одобрения финансирования",- сказал он.

Стубдруб также отметил, что постоянно обсуждается вопрос масштабирования.

"У нас много пилотных проектов и доказанных решений, но чтобы перейти к масштабу и привлечь частный сектор, нам нужен достаточный объём проектов, который будет интересен институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды. Для этого необходимо либо объединять проекты, либо рассматривать развитие целых городских районов, а не только отдельных объектов жилья",- сказал он

Представитель банка отметил, что в таких моделях инфраструктура может финансироваться государственными или многосторонними институтами, а жильё — частным сектором. Таким образом формируется более крупный инвестиционный пакет.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.