На Бакинском заседании Молодежной платформы Глобального Юга приняты важные решения

БАКУ /Trend/ - 20 мая в Баку состоялось первое официальное заседание Молодежной платформы Глобального Юга.

Как сообщает Trend, по итогам мероприятия, имеющего важное значение в контексте деколонизационного движения и глобального молодежного сотрудничества, был принят официальный документ, определяющий направления будущей деятельности платформы.

Согласно решениям, принятым на заседании, в платформу официально вошли еще 4 новые страны и заморские территории. Таким образом, общее число членов Молодежной платформы Глобального Юга увеличилось до 20. Вновь принятыми в организацию субъектами являются Бонайре, Сен-Мартен, Сенегал и Египет.

В принятом документе выражено намерение платформы и в будущем расширять свою географию посредством механизмов более широкого международного участия и активного вовлечения.

В рамках первого официального заседания участники заявили об основных приоритетах структуры. В решениях подчеркнута важность предпринятия функциональных, практических шагов, которые будут эффективно защищать интересы, приоритеты и будущие устремления стран-членов и заморских территорий.

В то же время, были определены конкретные шаги, которые будут предприняты на следующем этапе в направлении укрепления механизмов сотрудничества между молодежью государств-членов и институционализации этих связей.

В предстоящем плане деятельности платформы в качестве главной цели определено установление тесного партнерства с международными организациями, многосторонними глобальными институтами и субъектами гражданского общества. Ожидается, что это стратегическое сотрудничество внесет прямой вклад в повышение авторитета и видимости платформы в международном масштабе, расширение доли участия молодежи в глобальных процессах принятия решений, а также в реализацию совместных международных проектов.

Итоговый документ Бакинского заседания заложил основу нового этапа в процессе деколонизации молодежи Глобального Юга и в укреплении международной солидарности.