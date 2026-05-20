Интеграция климатических факторов в городское планирование становится все более важной - Умайра Тагиева

БАКУ/Trend/ - Интеграция климатических факторов в городское планирование становится все более важной.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе сессии на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата" в рамках WUF13.

"Сегодня мир сталкивается с тройным планетарным кризисом — изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, которые вместе угрожают экосистемам, благополучию людей, устойчивому развитию и устойчивости наших городов и сообществ",- сказала она.

Тагиева отметила, что экологические проблемы различаются в разных регионах мира, однако их причиной является одно и то же давление — разрыв между экономическим развитием и экологическим балансом.

"Наиболее тяжелые последствия ощущаются в уязвимых сообществах развивающихся стран, опыт которых напоминает нам о том, что климатические действия всегда должны оставаться ориентированными на человека и быть инклюзивными. Интеграция климатических факторов в городское планирование становится все более важной для городов, являющихся ключевыми участниками этой борьбы",- сказала замминистра.

По ее словам, устойчивое городское развитие начинается с национального видения и долгосрочных политических обязательств, включая более тесное глобальное сотрудничество.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.