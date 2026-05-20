Президент FIABCI предложил концепцию «5P» для снижения рисков в городском развитии

БАКУ/Trend/- Предлагается концепция «5P-модели», расширяющая классическое государственно-частное партнёрство за счёт включения двух дополнительных компонентов - людей (people) и политики (policy).

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Международной федерации недвижимости FIABCI Антонио Кампаньоли в ходе делового круглого стола по вопросам финансирования доступного жилья, проходящего в рамках Всемирного форума городов в Баку.

Он заявил, что устойчивое развитие городов и привлечение долгосрочного капитала в жилищный сектор требует нового подхода к снижению рисков и более комплексной модели взаимодействия между государством, бизнесом и обществом.

Кампаньоли сказал, что традиционная модель государственно-частного партнёрства уже недостаточна для решения современных задач урбанизации и жилищного строительства.

По его словам, наряду с финансовыми и инвестиционными рисками всё большее значение приобретают нефинансовые факторы, такие как недостаток доверия, фрагментация управления, институциональная нестабильность и слабая координация между участниками городского развития.

Кампаньоли подчеркнул, что новая модель включает государство, бизнес, граждан, а также устойчивую политико-институциональную основу.

Он подчеркнул, что вовлечение местных сообществ повышает легитимность проектов и снижает уровень конфликтности, а стабильная и предсказуемая политика является критически важной для привлечения институциональных инвесторов, включая пенсионные и международные фонды.

«Будущее городского развития будет определяться не только технологиями и финансированием, но и качеством взаимодействия между институтами, рынком и обществом. Модель «5P» представляет собой не только экономическую, но и управленческую и доверительную систему, направленную на снижение инвестиционных, социальных и политических рисков», - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.