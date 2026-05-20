ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по вкладам до 11,75%

ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по вкладам в манатах по всем срокам. Максимальная ставка в 11,75% годовых установлена по депозиту «Выгодный».

Кроме того, банк повысил до 9,75% годовых доходность по вкладу «Авансовый». Клиенты могут получить свои проценты сразу же после оформления вклада.

По словам члена Правления, руководителя розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Яшара Каримова, клиенты все активнее размещают деньги в ВТБ.

«Особенно востребован депозит «Выгодный» – разместив вклад на 18 месяцев и выше можно заработать да 11,75% годовых, а также воспользоваться льготами, освобождающими клиента от уплаты налогов», - прокомментировал Каримов.

