Важно регулирование, правильно направляющее городское развитие и жилищную политику — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Важны законодательство и регулирование на национальном, региональном и местном уровнях, правильно направляющие городское развитие и жилищную политику.

Как сообщает Trend, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах сказала в ходе "круглого стола" парламентариев на тему "Как национальное законодательство может превратить глобальные жилищные обязательства в реальные результаты?" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, должны разрабатываться правильные генеральные планы и планы урбанизации, которые принимаются и поддерживаются обществом. Финансовое регулирование необходимо согласовывать с социальными и экологическими потребностями. Исполнительный директор отметила, что в настоящее время финансовые потоки, направляемые в города, не служат интересам всех граждан, а в некоторых случаях приводят к социальной дискриминации и пространственной сегрегации.

«С другой стороны, существующие субсидии также порой не соответствуют местным планам. В генеральных планах городов не учитываются будущие потребности в жилье и то, как оно будет размещаться на территориях. В результате субсидии направляются на окраины городов, происходит их неконтролируемое разрастание и формируется социально неустойчивый процесс урбанизации. Люди с низким доходом вынуждены жить вдали от городских центров. Они тратят много времени и денег на транспорт, теряя свои возможности. Дети также лишаются перспектив. Это создает как дополнительные инфраструктурные расходы для городов, так и становится лишней нагрузкой для природы, окружающей среды», - сказала А. Россбах.

Она подчеркнула, что к вышеперечисленным вопросам необходимо подходить комплексно: «Для этого важны законодательство и регулирование на национальном, региональном и местном уровнях, правильно направляющие городское развитие и жилищную политику, чтобы в итоге обеспечить сбалансированное развитие и удовлетворить реальные потребности».

По ее мнению, даже при наличии политической воли у исполнительной власти, если парламенты не будут участвовать в этом процессе, достичь результата будет сложно.

А. Россбах добавила, что по завершении Форума будут представлены как «Бакинский призыв к действию», так и итоговый документ министерской встречи, прошедшей под председательством Азербайджана, а также доклад «World Cities Report».

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.