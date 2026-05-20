Необходима более гибкая и современная модель определения доступного жилья - CREDAI National

БАкУ/Trend/ - Необходима более гибкая и современная модель определения доступного жилья.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент CREDAI National (Конфедерации ассоциаций застройщиков Индии) Шекхар Патель в ходе делового круглого стола по вопросам финансирования доступного жилья, проходящего в рамках Всемирного форума городов в Баку.

Он заявил, что ключевой проблемой рынка доступного жилья в Индии является не дефицит спроса или предложения, а устаревшее нормативное определение категории «affordable housing».

Он отметил, что действующие критерии, введённые около 8 лет назад, больше не отражают текущую экономическую реальность.

По его словам, в Индии сохраняется устойчивый спрос на жильё площадью 60-90 кв. м в сегменте среднего и нижнего среднего класса, однако такие объекты формально не всегда попадают в категорию доступного жилья из-за установленного ценового порога - около 45 лакхов рупий (примерно 42 тысяч долларов США).

Он подчеркнул, что за последние годы стоимость строительства существенно выросла из-за инфляции, удорожания земли, материалов и инфраструктуры, а цены на жильё увеличивались в среднем на 8-10% ежегодно.

«В результате квартиры, которые ранее соответствовали критериям доступного жилья, сегодня стоят почти вдвое дороже, но всё ещё не подпадают под обновлённую классификацию», - сказал он.

Патель также обратил внимание на фискальную нагрузку в секторе недвижимости, отметив, что совокупные налоги на уровне города, штата и государства могут достигать 31–50% стоимости объекта, что дополнительно ограничивает доступность жилья для покупателей.

Он призвал пересмотреть подход к определению доступного жилья, предлагая ориентироваться не только на цену, но и на площадь, особенности городов и уровень экономического развития стран. По его мнению, текущая система классификации искажает статистику и снижает эффективность государственных программ поддержки.

«Мы обсуждаем это с правительством последние несколько лет и считаем, что необходима более гибкая и современная модель определения доступного жилья», - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.