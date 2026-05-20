Многие муниципалитеты сталкиваются с серьезными трудностями в преодолении городских вызовов - представитель ООН

БАКУ/Trend/ - Многие муниципалитеты все еще сталкиваются с серьезными трудностями в преодолении городских вызовов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила старший сотрудник по управлению программами в ООН Алине Матта в ходе тренинга на тему "Политика, документы и материальные ресурсы: наращивание потенциала для обеспечения готовности к кризисам и реагирования на них" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодняшняя сессия посвящена вопросу, который становится все более актуальным для городов и местных органов власти по всему миру: что необходимо муниципалитету, чтобы оставаться функциональным, отзывчивым и устойчивым перед лицом пересекающихся кризисов?

Будь то климатические катастрофы, сбои инфраструктуры, перемещение населения вследствие конфликтов или серьезные экономические потрясения - именно местные органы власти зачастую первыми реагируют на кризис и находятся ближе всего к пострадавшим сообществам. Однако, как мы наблюдаем в рамках работы UN-Habitat и UNITAC, многие муниципалитеты все еще сталкиваются с серьезными трудностями в преодолении городских вызовов", - сказала она.

По словам А.Матты, особенно важно то, что укрепление местного потенциала является ключом к формированию устойчивого, инклюзивного и устойчивого городского будущего.

"Подготовленность — это не только реагирование на чрезвычайные ситуации после того, как они произошли. Это также создание систем, партнерств и знаний, которые позволяют городам предвидеть риски, поддерживать непрерывность услуг и защищать наиболее уязвимые группы населения", - подчеркнула представитель ООН.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.