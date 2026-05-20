Диалог об искусстве - в Сабирабаде состоялась встреча с народной артисткой Гюльяз Мамедовой (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта "Диалог об искусстве" Научно-методического и квалификационного Центра культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана в Сабирабадском районном центре культуры состоялась встреча с солисткой Государственного академического театра оперы и балета, Государственного театра песни имени Рашида Бехбудова, народной артисткой Азербайджана и Узбекистана Гюльяз Мамедовой. Встреча прошла при поддержке Миль-Муганского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

На открытии директор MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметил, что главная цель проекта "Диалог об искусстве" – организация встреч деятелей культуры с коллективами музыкальных и художественных школ, действующих в Баку и регионах, повышение интереса молодого поколения к искусству и формирование их художественного вкуса.

Говоря о творческом пути народной артистки Гюльяз Мамедовой и её заслугах в области образования, Вугар Гумбатов отметил, что как педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMIU), она вносит большой вклад в воспитании нового поколения исполнителей мугама и народных песен.

Руководитель Миль-Муганского регионального управления культуры Надир Гулиев рассказал об огромном вкладе Гюльяз Мамедовой в развитие певческого искусства в нашей стране и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в регионах.

Затем Гюльяз Мамедова рассказала об искусстве мугама и его тонкостях, затронула вопросы преподавания и популяризации мугама. Она выразила благодарность организаторам за приглашение на проект "Диалог об искусстве" и ответила на вопросы, интересующие участников мероприятия.

На мероприятии, модератором которого выступила руководитель сектора MEMIM Ниджат Гасанзаде, учащиеся музыкальных и художественных школ Сабирабада, Бейлагана, Имишли и Саатлы, исполнили мугам и народные песни. На встрече, которая проходила в формате мастер-класса, артистка дала студентам советы по исполнительскому мастерству.

Ученики класса Гюльяз Мамедовой в ADMIU - Джафар Аллахвердиев, Тогрул Абиев, Гюльяз Гасанзаде, а также лауреат 8-го Телевизионного конкурса мугама Рявана Велиева, исполнили мугам и теснифы вместе со своими преподавателями. Аккомпанировали преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Джахандар Микаилов (тар), преподаватель Музыкального колледжа при консерватории Мехман Микаилов (каманча) и Эльмяддин Гасанов (нагара). Красочные музыкальные номера были встречены аплодисментами участников.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!