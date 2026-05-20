Сахиль Бабаев встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - 20 мая министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщили Trend в минфине, на встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, совместные проекты, реализуемые в энергетическом и транспортном секторах, а также будущие приоритетные направления. Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сферах устойчивого городского развития и инфраструктуры в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Министр Сахиль Бабаев, отметив, что сотрудничество со Всемирным банком вносит важный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, подчеркнул, что партнерство успешно развивается в направлениях энергетического перехода, укрепления транспортных связей, модернизации инфраструктуры, социальной защиты, занятости и институциональных реформ. Затронув значимость сотрудничества в энергетическом секторе, он добавил, что проект AZURE занимает особое место в стратегии перехода Азербайджана на зеленую энергию. Отмечалось, что в рамках проекта последовательно осуществляются работы по интеграции возобновляемых источников энергии в национальную систему передачи электроэнергии и расширению электросетевой инфраструктуры.

Коснувшись реализуемого при поддержке Всемирного банка проекта «Региональные связи и развитие», С. Бабаев отметил, что завершение реконструкции дорожного коридора Сальян-Билясувар имеет важное значение с точки зрения укрепления региональных связей и улучшения логистической инфраструктуры. Также были рассмотрены потенциальные возможности финансирования восстановления участка Билясувар-Астара автомагистрали М3 и подчеркнута стратегическая роль региональных транспортных коридоров с точки зрения усиления экономической интеграции.

В свою очередь, Р. Прайс, выразив удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, отметила заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в направлениях энергетической инфраструктуры, климатической устойчивости, зеленого развития, социальной защиты, занятости и укрепления человеческого капитала. Она довела до внимания, что участие Всемирного банка в WUF13 имеет важное значение с точки зрения расширения партнерства в сфере устойчивого градостроительства и развития инфраструктуры.

Стороны также подчеркнули важность продолжения диалога между Азербайджаном и Всемирным банком с целью определения направлений будущей стратегической деятельности.