В Азербайджане продолжается подготовка экологических проектов в рамках ГЧП - Гюнель Гулиева

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются подготовительные работы по реализации экологических и инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщает Trend, об этом заявила заведующая отделом сотрудничества с международными инвестиционными фондами и донорами Департамента по работе с зарубежными финансовыми организациями и инвестиционными фондами Министерства экономики Азербайджана Гюнель Гулиева во время панельной дискуссии на тему «Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение жизнеспособных городов и циркулярной экономики», проходящей в рамках WUF13.

Она отметила, что первым важным шагом в направлении развития государственно-частного партнерства стал проект по опреснению морской воды.

"Этот проект позволил вынести на повестку дня последующие инициативы", - сказала она.

По словам Г. Гулиевой, Кабинет Министров продолжает разработку политических направлений по проектам государственно-частного партнерства, которые будут реализованы в 2025 году и в последующие годы.

«В этих рамках на основе сотрудничества с другими ведомствами ведутся подготовительные работы для реализации новых проектов», — добавила она.

Заведующая отделом сообщила, что ускорение развития в этой сфере планируется не только за счет государственного бюджета, но и с привлечением финансовых возможностей частного сектора.

«Привлечение частного сектора к процессу посредством государственно-частного партнерства имеет важное значение», — подчеркнула Г. Гулиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.