Азербайджанские СМИ накопили большой опыт в освещении международных мероприятий — MEDİA

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские СМИ накопили большой опыт в освещении международных мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа (MEDİA) Натиг Мамедли после мероприятия на тему «Медиа как движущая сила общественного дискурса по вопросам жилья и городской устойчивости», прошедшего в рамках WUF13.

Он отметил, что азербайджанские медиа успешно выполняют функцию надежного и авторитетного источника информации в донесении важных месседжей форума как до внутренней, так и до международной аудитории.

«В целом азербайджанские медиа накопили богатый и уникальный опыт в сфере освещения международных мероприятий. Мы верим, что этот опыт внесет важный вклад в дальнейшее повышение профессионализма в нашей будущей деятельности. Сегодня мы наблюдаем очень активную и динамичную рабочую атмосферу в ньюсруме и выражаем благодарность азербайджанским журналистам за их профессиональную деятельность. Азербайджанские медиа, как и на COP29, на высоком уровне выполняют свой профессиональный долг и в освещении этого форума», - сказал Н. Мамедли.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.