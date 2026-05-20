Молодежь играет ключевую роль в устойчивом развитии городов — Александр Хеджази

БАКУ /Trend/ - Молодежь играет ключевую роль в обеспечении чистого воздуха и устойчивого развития городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил доцент Женевского университета Александр Хеджази в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестке дня: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что молодое поколение, наследующее города, может как потерять больше всего, так и обладает потенциалом выиграть больше всего в случае принятия правильных мер. Бездействие невозможно, и именно молодежь играет главную роль в формировании решений в этой сфере.

«Жизнь молодежи в городах — это не второстепенный вопрос, а один из основных структурных элементов городского планирования. Молодежь также является ведущей силой перемен на пути к чистому воздуху и устойчивым городам. Главная ответственность, стоящая сегодня перед каждым, заключается в том, чтобы призвать свои правительства содействовать созданию более пригодных для жизни по качеству воздуха городов и поддержать включение темы чистого воздуха в постоянную повестку дня будущих Всемирных форумов городов», — сказал А. Хеджази.

Он отметил, что нынешний этап требует превращения идей в конкретные действия, и в этом процессе качество воздуха должно быть поставлено в центр городской политики. Специалисты предлагают научно обоснованные подходы по вопросам загрязнения воздуха, устойчивости городов, экологических систем и равенства в сфере здравоохранения.

А. Хеджази обратил внимание на то, что, хотя Баку и известен как «город ветров», в результате климатических изменений наблюдаются изменения в направлениях ветра и воздушных потоков, что создает дополнительные вызовы для городского планирования.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.