Урбанизация угрожает природе и продовольственной безопасности - Россбах

БАКУ /Trend/ - Урбанизация в ряде регионов фактически "поглощает" природу, сельскохозяйственные земли и усиливает риски для продовольственной безопасности, что требует срочного пересмотра подходов к городскому развитию.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе панельной дискуссии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, значительная часть климатических последствий сегодня является результатом неуправляемой и не спланированной урбанизации. Она подчеркнула, что более 1 миллиарда человек в мире не имеют доступа к воде и электричеству, а миллионы живут в условиях отсутствия базовой безопасности.

Она также отметила, что дети не могут регулярно посещать учебные заведения, потому что у них нет безопасного жилья, а многие семьи живут в страхе за свою безопасность.

Ситуация с неформальными поселениями продолжает ухудшаться, а международное сообщество пока не справилось с задачей их сокращения.

Россбах подчеркнула необходимость интеграции жилищной повестки в климатические переговоры и призвала к пересмотру модели городского роста, включая более компактное и устойчивое развитие городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.