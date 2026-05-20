Искусственное создание городов-спутников является ошибочным подходом - African Centre for Cities

БАКУ /Trend/ - Попытки искусственно «перепроектировать» города через создание новых спутниковых агломераций без решения структурных проблем существующих городов являются ошибочным подходом к городской политике.

Как сообщает Trend, об этом заявил основатель African Centre for Cities (ACC) профессор Эдгар Питерсе в ходе панельной сессии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора" проходящей в рамках WUF13 в Баку.

«Очень трудно рассматривать вопросы городского развития абстрактно, поскольку в разных контекстах они проявляются по-разному», — отметил он.

По его словам, участники исследований в целом согласны с критериями доступного, климатически устойчивого и энергоэффективного жилья, однако между декларируемыми целями и практической реализацией сохраняется значительный разрыв.

«Мы видим, что все участники соглашаются с этими принципами, но на практике существует почти непреодолимый разрыв между доступностью и реальными строительными решениями», — добавил он.

Питерсе подчеркнул, что в строительном секторе задействовано множество акторов — банки, застройщики, инженеры, подрядчики и другие, — однако ни один из них не готов полностью брать на себя риски трансформации моделей строительства.

В этой связи он заявил о необходимости внедрения более жёстких регуляторных и стимулирующих механизмов, которые будут способствовать изменению поведения участников рынка.

Также профессор затронул вопрос урбанизации и роли вторичных городов, отметив различия между европейским и африканским контекстами и подчеркнув, что миграционные процессы и концентрация возможностей в крупных городах продолжают усиливаться.

По его мнению, вместо попыток искусственного создания новых городов необходимо сосредоточиться на решении структурных проблем существующих городских пространств и повышении их устойчивости и доступности.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.