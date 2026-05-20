Землетрясения обнажают структурные уязвимости городов — Дмитрий Марьясин

БАКУ /Trend/ - Землетрясения обнажают структурные уязвимости городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН / UNECE) Дмитрий Марьясин на конференции «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что большинство городов мира не готово к взаимосвязанным рискам и многочисленным угрозам.

«Риск никогда не приходит один. Риски многогранны и взаимосвязаны. К ним относятся техногенные катастрофы, природные катаклизмы, последствия конфликтов и, конечно же, внезапные явления, связанные с изменением климата. Эти события порой трудно даже правильно классифицировать. Для городских территорий по всему миру нет более разрушительного риска, чем землетрясения. Землетрясения обнажают структурные уязвимости городов. Они показывают, где именно дают сбой системы жилищного обеспечения, инфраструктуры и управления земельными ресурсами, подвергают жесткому испытанию механизмы управления. И, конечно же, приводят к огромным человеческим жертвам, социальным и экономическим потерям, восстановиться после которых крайне сложно. Последние катастрофы, произошедшие в регионе ЕЭК ООН и других местах, продемонстрировали это очень наглядно. К сожалению, инвестировать в устойчивость необходимо до начала кризиса. Когда кризис уже наступает, становится слишком поздно. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции несколько лет назад, преподнесло нам очень важные и актуальные уроки», — сказал Д. Марьясин.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.